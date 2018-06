I più letti

Attualità

Credito d'imposta investimenti Sud:

il Mise aggiorna le Faq per le Pmi

Le nuove risposte disponibili on line riguardano l'agevolazione riconosciuta a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste dal "PON Imprese e competitività"

provvedimento 24 marzo 2016

provvedimento 14 aprile 2017

le imprese interessate devono presentare telematicamente l'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate

ricevuta la comunicazione e previa verifica dei dati, l'Agenzia trasmette il provvedimento di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta

rilasciata l'autorizzazione, l'Agenzia trasmette i soli progetti presentati da Pmi non appartenenti al settore primario al Mise, che ne valuta la cofinanziabilità con risorse del "PON I&C"

l'attività istruttoria svolta dal Mise si limita alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione dei progetti al finanziamento nell'ambito del "PON I&C"

a favore delle Pmi beneficiarie del credito d'imposta, per le quali l'attività istruttoria si conclude positivamente, il Mise emette uno specifico provvedimento di utilizzo di risorse "PON I&C", con l'indicazione degli obblighi e degli adempimenti derivanti dal cofinanziamento comunitario

rispetto alle istanze che non superano l'istruttoria del Mise (perché mancanti dei requisiti previsti), resta ferma l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta rilasciata dall'Agenzia delle entrate a valere su risorse nazionali.