I più letti

Attualità

Rottamazione: complice il web,

le istanze superano quota 450mila

Chi intende aderire e non lo ha ancora fatto può farsi aiutare dalle guide sintetiche utili per la compilazione dei modelli, dalle risposte alle faq e dalle pagine informative, tutte sul sito dell'Agenzia

attraverso il servizio “Fai DA Te” compilando, direttamente nell’area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello DA 2000/17

presentando il modello DA 2000/17 agli sportelli della Riscossione

dalla propria casella di posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo Pec della direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.