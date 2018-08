I più letti

Dal mondo

Amnistia fiscale in El Salvador:

oltre 105 milioni extra di incassi

La procedura, che prevede un ravvedimento a zero sanzioni e interessi, era stata inaugurata lo scorso ottobre

Si chiude il 31 agosto la lunga stagione dell’amnistia fiscale salvadoregna. Iniziata a fine ottobre 2017, in dieci mesi la procedura prevista dalla “Ley transitoria para facilitar el cumplimiento volutario de obligaciones tributarias y aduaneras” ha consentito ai contribuenti che avevano pendenze col fisco riguardanti omesse dichiarazioni dei redditi, mancati pagamenti di tributi erariali o irregolarità sulle norme doganali, di mettere a posto la propria posizione pagando il dovuto senza l’aggravio delle sanzioni e degli interessi normalmente previsti. In attesa dei dati definitivi sul successo dell'operazione, il bilancio finora stimato dal Ministero delle Finanze ammonta a oltre 105 milioni di dollari di maggiori incassi per lo Stato, vale a dire un +2%, rispetto alle entrate del 2017.



Il bilancio dell’amnistia

La misura votata dal Parlamento a ottobre 2017, la terza “amnistia fiscal” dopo quelle del 2008 e del 2014, aveva previsto inizialmente l’apertura di una finestra temporale limitata a 90 giorni dal 27 ottobre 2017 in avanti, all’interno della quale i contribuenti avrebbero potuto “ravvedere” la propria situazione fiscale con il beneficio di pagare solamente le imposte, quindi senza versare né sanzioni né interessi. Successive proroghe hanno poi allargato i termini, fino a stabilire la conclusione definitiva, con l’ultima proroga di giugno, al 31 agosto 2018.

Anche se i conti si potranno fare solo alla fine, nell’ultima rilevazione di giugno i contribuenti che hanno deciso di cogliere l’occasione offerta dal Fisco salvadoregno sono stati 23mila, tra persone fisiche e soggetti giuridici. Parlando in cifre, al Fondo General de la Nacion, cioè alle casse dello Stato, sono finora affluiti circa 90 milioni di dollari, di cui 36 milioni incassati nel 2017 e i restanti 54 milioni nel 2018. A questi importi si aggiungono i pagamenti di chi ha scelto la rateazione, 3.369 soggetti, che da giugno e per i mesi successivi dovrebbero indirizzare all’Erario ulteriori 15 milioni di dollari, per un totale, quindi, di 105 milioni di dollari su annualità già chiuse.



Che cosa prevede il ravvedimento fiscale salvadoregno

Con la procedura prevista dall’Amnistia fiscal, possono essere sanate diverse irregolarità fiscali concernenti periodi per cui, secondo i termini di legge normali, non sarebbe più possibile rimediare. Si va dall’omessa presentazione della dichiarazione, con o senza imposte dovute, ai casi di presentazione di dichiarazioni a saldi sbagliati, con crediti d’imposta in eccesso o con debiti minori che richiedano un versamento ulteriore di imposte. Inoltre, è possibile chiudere i debiti fiscali maturati per il mancato pagamento dei diversi tipi di tributi gestiti dalla Dirección General de Impuestos Internos, come imposte sul reddito e Iva, ma anche imposte sui trasferimenti di immobili e altre forme di tasse, contributi, imposte ad valorem. È possibile accedere all’amnistia anche in caso di contenziosi aperti, rinunciando alla prosecuzione del giudizio. Infine, l’amnistia fiscal consente di sanare violazioni di dazi e obblighi doganali.



I numeri del Fisco in El Salvador

Il Salvador è un Paese di 6,3 milioni di abitanti, con un reddito pro capite di 4.224 dollari l’anno e il 33% di popolazione sotto la soglia di povertà (dati del Fondo Monetario Internazionale sul 2016). Dal punto di vista fiscale, il rapporto tra tributi e Pil, la cosiddetta pressione fiscale, è stato pari, nel 2017, a circa il 18%. I 105 milioni frutto del ravvedimento extra dei contribuenti salvadoregni rappresenta all’incirca il 2% del totale delle entrate tributarie dell’ultimo anno fiscale trascorso, che si è attestato a 4,5 miliardi di dollari.



Anna D'Angelo

