I più letti

In Cina deduzioni al via dal 2019:

agevolazioni per rilanciare l'economia

Il Governo alleggerisce la pressione fiscale: focus su istruzione, formazione, sanità, casa e assistenza

L’istruzione dall’infanzia al dottorato, la formazione continua, le cure per le malattie gravi, gli interessi per il mutuo casa, gli affitti e l’assistenza agli anziani. Sono questi i settori scelti dal Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese per ridurre la pressione fiscale sul contribuente cinese. Le nuove misure, provvisorie, tracciano una mappa delle priorità del governo di Pechino per il rilancio dell’economia, in uno scenario globale sempre più difficile e competitivo. Le nuove agevolazioni fiscali sono in vigore dal primo gennaio 2019. Lo rende noto l’agenzia di stampa governativa Xinhua con una nota ufficiale, pubblicata anche sul sito dell’amministrazione fiscale del Paese.



Formazione continua e istruzione, agevolazioni fino al dottorato

Il pacchetto approvato dal Consiglio di Stato della Rpc prevede una deduzione di 1.000 yuan al mese – una cifra equivalente a circa 127 euro – dal reddito imponibile dei genitori per l’istruzione di ogni figlio, dall’asilo al dottorato. Agevolazioni fiscali in campo anche per i lavoratori che seguono un percorso di formazione continua: in programma una deduzione di 400 yuan al mese per un massimo di quattro anni, oppure un totale di 3.600 yuan per l’istruzione delle qualifiche professionali.



Le misure per la casa e la salute

Sul fronte delle abitazioni le agevolazioni fiscali introdotte dal Consiglio di Stato prevedono una deduzione di 1000 yuan al mese per i contribuenti impegnati in un mutuo per l’acquisto della prima casa. Chi non è proprietario di un’abitazione nella città in cui lavora può fruire, invece, di una deduzione dell’affitto fino a di 18.000 yuan all’anno (una cifra equivalente a 2.293 euro). Per i contribuenti con gravi malattie sono in programma deduzioni fra 15.000 e 80.000 yuan per le spese mediche. Agevolazioni fiscali sono previste anche per chi si prende cura dei genitori con più di 60 anni.



Imposta sui redditi, più in alto il tetto dell’esenzione

Questa importante serie di agevolazioni fiscali va di pari passo alla riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, introdotta lo scorso ottobre. Per tutelare le fasce della popolazione a basso reddito, l’esenzione dalla Income Tax è innalzata dal Governo di Pechino da 3.500 a 5.000 yuan al mese, per un ammontare annuale massimo pari a 60.000 yuan (equivalenti ai nostri 7644 euro).



I conti in tasca al cinese medio

Nel complesso, le agevolazioni introdotte nella Repubblica Popolare negli ultimi mesi del 2018 sembrano puntare sul rilancio della domanda interna attraverso i consumi. Dal 2018, il Pil cresce a un ritmo medio del 6,5% all’anno, con un rallentamento rispetto agli anni precedenti attribuito dagli osservatori internazionali agli effetti – anche in termini di aspettative – della guerra dei dazi con gli Stati Uniti. Ora il fisco cinese appare più tarato sugli standard di una economia sempre più regolata dal mercato e a un costo della vita più vicino agli standard occidentali, in special modo nelle grandi città. A partire dal 2019 – spiega la nota di XinHua – “Un lavoratore medio di Pechino con un reddito lordo di 20.000 yuan, che è figlio unico (la politica fiscale governativa tiene conto anche della normativa per il contenimento della crescita demografica, ndr) , ha un bambino che va a scuola e genitori che hanno superato i 60 anni, affitta una casa e frequenta un master, può fruire di quatto deduzioni fiscali”. A conti fatti – prosegue l’Agenzia ufficiale – “l’imposta totale sul reddito del contribuente medio sarà di circa 800 yuan. Quasi il 75% in meno rispetto ai 3.100 yuan che avrebbe dovuto pagare prima delle recenti riforme”.



Fabrizio Ortu

