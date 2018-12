I più letti

Campania

Napoli, gli studenti vanno a lezione di legalità fiscale

Gli alunni del Convitto Vittorio Emanuele II hanno incontrato Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate

Far conoscere il ruolo e le competenze della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate per diffondere la cultura della legalità fiscale tra le nuove generazioni.

Questo l’obiettivo dell’incontro organizzato dalla direzione regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con la Guardia di Finanza, entrambe impegnate in progetti rivolti alle scuole, con una rappresentanza di studenti del Convitto Vittorio Emanuele II di Napoli, tenutosi nella Sala Enzo De Lucia della sede di via Diaz.

Dopo i saluti di apertura, il colonnello Antonello Cefalo, Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale della Campania, ha illustrato la storia e i compiti della Guardia di Finanza, evidenziando soprattutto quelli che riguardano il contrasto all’evasione fiscale, terreno sul quale è fortemente impegnata insieme all’Agenzia delle Entrate. La parola è passata poi al capo settore Controlli della Direzione Regionale, Salvatore Cortese, che ha spiegato agli studenti la mission dell’Agenzia delle Entrate e il suo impegno sul versante sia dei servizi sia dei controlli. Grande l’interesse dei ragazzi, che hanno rivolto ai relatori domande anche sugli aspetti più operativi delle attività istituzionali.



A scuola di legalità, il progetto nel dettaglio – L’incontro di oggi rientra in “Fisco e Scuola”, il ciclo di eventi organizzato dall’Agenzia delle Entrate con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, nelle scuole di ogni ordine e grado. Il progetto “Fisco e Scuola” nasce nel 2004 con lo scopo di diffondere la cultura della legalità fiscale e sensibilizzare i contribuenti di domani sull’importanza di un comportamento fiscalmente corretto. Il progetto si concretizza nella realizzazione di diverse iniziative (incontri presso gli istituti scolastici, visite guidate agli uffici delle Entrate, concorsi, eventi) che avvicinino gli studenti al tema “fisco”.





