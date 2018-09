I più letti

Friuli Venezia Giulia

L’Agenzia delle Entrate rinnova l’appuntamento con “Casa Moderna”

Dal 29 settembre al 7 ottobre a Udine i funzionari illustreranno le principali guide fiscali del settore

L’Agenzia del Friuli Venezia Giulia sarà presente ancora una volta alla fiera udinese “Casa Moderna”, giunta nel 2018 alla 65a edizione. L’appuntamento con i funzionari delle Entrate è dal 29 settembre al 7 ottobre allo stand 3/19 del padiglione 4. Anche quest’anno saranno disponibili le guide e i prodotti editoriali dell’Agenzia attinenti al tema della manifestazione, dedicate alle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nonché la guida per l’acquisto della casa.

Lo stand - In quello che è diventato ormai un appuntamento fisso, i funzionari dell’Agenzia saranno come sempre a disposizione dei visitatori della fiera per fornire assistenza e informazioni su svariati servizi fiscali, ipotecari e catastali, proprio come in un normale sportello. La squadra presente in fiera è composta dal personale degli uffici di Udine e della Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia.