I più letti

Osservare il passato, costruire il futuro: l'Agenzia inaugura la mostra

A Genova un itinerario espositivo tra documenti, mappe e strumenti dall'Ottocento ai giorni nostri

Inaugurata la mostra dell’Agenzia delle Entrate “Osservare il passato, costruire il futuro Catasto e pubblicità immobiliare ieri e oggi: strumenti, mappe e documenti dall’Ottocento ai giorni nostri.” L’evento si è svolto a Genova, presso il Palazzo degli Uffici Finanziari in via Fiume,2 alla presenza delle autorità cittadine e regionali.



La giornata inaugurale si è aperta con un convegno tecnico organizzato in collaborazione con gli Ordini professionali dei Geometri, dei Notai, degli Architetti e degli Ingegneri. All’evento, introdotto dal Direttore regionale delle Entrate, Maria Pia Protano, sono intervenuti il Direttore centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, Franco Maggio e il Direttore centrale Servizi Estimativi e Osservatorio mercato immobiliare, Gianni Guerrieri.



A seguire la visita guidata alla mostra allestita nei corridoi dello storico Palazzo dove, in un itinerario espositivo, è stata riproposta la tangibile testimonianza dello “scorrere del tempo”, grazie a documenti e strumenti che dal 1800 ad oggi hanno supportato non solo la fiscalità, ma anche la pianificazione urbanistica e la tutela ambientale.

Condividere questo “patrimonio di conoscenze” risulta fondamentale per una moderna governance del territorio – ha affermato il Direttore regionale delle Entrate, Maria Pia Protano - ed è proprio questo che mi ha portato a ritenere utile che una mostra su tali tematiche resti permanente, affinché la stessa possa essere disponibile anche alla cittadinanza.”

La mostra permanente realizzata dall’Ufficio Attività Immobiliari della Direzione regionale e dalle Direzioni Provinciali - Uffici Provinciali del Territorio - rimarrà aperta, su prenotazione, a scuole e a gruppi organizzati.





