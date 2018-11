I più letti

Lombardia

Milano, un tiglio in ricordo del collega Pinuccio La Vigna

L’albero è stato piantato nel parco Indro Montanelli, di fronte la sede della Direzione regionale delle Entrate

Da oggi, il parco Indro Montanelli di Milano, di fronte alla sede della direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, si è arricchito di un nuovo albero.

Un tiglio, piantato in ricordo del collega Pinuccio La Vigna, tragicamente scomparso lo scorso aprile da volontario dei Vigili del Fuoco, nel tentativo di spegnere un incendio a San Donato Milanese. Pinuccio, infatti, oltre a svolgere con grande dedizione il suo lavoro in Agenzia, da molti anni aiutava come pompiere le persone in pericolo con il suo coraggio e la sua competenza.

La scelta di piantare un albero in suo ricordo è stata promossa dai colleghi dell’Agenzia delle entrate che lo conoscevano bene e sapevano del suo amore per la natura e, in particolare, per i giardini Montanelli: trascorreva spesso le pause pranzo passeggiando in mezzo a quest’area di verde cittadino, proprio vicino alla sede di lavoro.

L’albero è stato piantato nel corso di una cerimonia in suo ricordo alla presenza del direttore regionale delle Entrate, Cinzia Romagnolo, del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha reso possibile l’iniziativa, e di tanti colleghi che hanno voluto essere presenti per ricordare Pinuccio.