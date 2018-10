I più letti

Piemonte

Nuova sede per l’Ufficio territoriale di Borgomanero

Da lunedì 8 ottobre apriranno al pubblico i nuovi locali di via Don Minzoni 34

Cambia sede l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Borgomanero: lunedì 8 ottobre, apriranno al pubblico i nuovi locali di via Don Minzoni 34. La nuova collocazione consente di disporre di locali adeguati alle esigenze istituzionali a fronte di un significativo contenimento di spesa.



Rimangono immutati gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00; il lunedì e il mercoledì anche dalle 14:30 alle 16:30.



Il trasferimento non comporterà interruzioni di servizio: la precedente sede di via De Amicis 17 – infatti – sarà operativa fino alle ore 13 di venerdì 5 ottobre.





