I più letti

Sardegna

L'Agenzia a La Maddalena per fornire assistenza sulla precompilata

Uno sportello sarà operativo il mercoledì nei locali del municipio grazie a un accordo con il Comune

L’Agenzia delle entrate sarà a disposizione dei cittadini dell’isola della Maddalena che abbiano necessità di assistenza per visualizzare, modificare e inviare la dichiarazione precompilata. A partire da oggi, 13 giugno, grazie a un accordo con il Comune di La Maddalena, uno sportello di assistenza sarà aperto ogni mercoledì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, nei locali della sede municipale in piazza Garibaldi 13.Lo sportello sarà operativo, negli stessi orari, anche lunedì 23 luglio 2018, termine ultimo per la presentazione del modello 730 precompilato.Alla postazione self service, e al relativo servizio di assistenza, potranno accedere:Nelle giornate dedicate all’assistenza alla compilazione, inoltre, chi non possiede le credenziali per visualizzare e inviare la dichiarazione precompilata potrà chiedere al personale dell’Agenzia il pin e la password dei servizi telematici delle Entrate e fruire così del servizio.L’iniziativa della Direzione regionale va ad aggiungersi alle attività svolte dalle nove postazioni self-service presenti negli uffici nelle quattro province della Sardegna, dove è già possibile ricevere informazioni e assistenza per la visualizzazione e l’invio della dichiarazione precompilata.Gli orari di apertura delle postazioni già attive sono i seguenti.