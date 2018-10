I più letti

Toscana

Chiusura del Ponte di Pontasserchio (PI), al via tavolo di confronto

Agenzia delle Entrate, amministrazioni comunali e associazioni di categoria insieme per monitorare la situazione

Si è svolto ieri, giovedì 18 ottobre, a Firenze, nella sede della Direzione regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate, un incontro sulla situazione economica di imprese ed esercizi commerciali dei comuni di San Giuliano Terme e Vecchiano interessati dalla chiusura nel periodo luglio-ottobre 2018 del Ponte di Pontasserchio.

Al tavolo il Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, Carlo Palumbo, il Sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, l’Assessore alle attività produttive ed economiche del Comune di Vecchiano, Lara Biondi, e i rappresentanti di Confesercenti, Cna e CCN di San Giuliano Terme.

Obiettivo dell’incontro è stato favorire il dialogo tra Agenzia delle Entrate e Associazioni di categoria, grazie al ruolo di raccordo delle amministrazioni comunali.

Al centro il tema degli studi di settore, e in particolare della loro applicazione alla luce delle ripercussioni economiche lamentate dalle attività imprenditoriali situate nei pressi del Ponte di Pontasserchio. Nel corso della riunione sono state individuate le azioni da intraprendere per la condivisione degli elementi informativi utili a verificare le situazioni di disagio dovute alla presenza del cantiere e alla chiusura del ponte; elementi che l’Agenzia terrà in considerazione non solo nell’ambito del contraddittorio previsto per ogni forma di controllo, ma anche per verificare l’opportunità di inserire o non inserire il contribuente nel piano annuale dei controlli.

Ampia e reciproca soddisfazione è stata espressa dalle parti a conclusione dell’incontro, con l’auspicio di poter sviluppare ulteriori forme di collaborazione istituzionale.