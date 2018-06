I più letti

Dati e statistiche

Mercato residenziale nelle regioni.

Online i numeri 2017 in dettaglio

Ripresa generalizzata su tutto il territorio nazionale, con punte di maggior incremento in Campania, Calabria, Toscana e Sardegna, dove l'aumento supera la soglia del 6 per cento

Regione NTN

2017 Var. NTN

2016/2017 Quota NTN per Regione IMI

2017 Differenza IMI 2016/17 Abruzzo 9.964 0,2% 1,8% 1,13% 0,00 Basilicata 3.566 1,9% 0,7% 0,98% 0,01 Calabria 11.172 6,5% 2,1% 0,82% 0,05 Campania 33.543 8,1% 6,2% 1,18% 0,08 Emilia Romagna 46.508 4,2% 8,6% 1,85% 0,07 Friuli Venezia G. 7.955 5,1% 1,5% 1,68% 0,08 Lazio 56.259 3,1% 10,4% 1,79% 0,05 Liguria 20.376 4,5% 3,8% 1,74% 0,07 Lombardia 115.826 5,5% 21,4% 2,09% 0,10 Marche 11.152 -0,1% 2,1% 1,27% -0,01 Molise 2.099 0,3% 0,4% 0,91% 0,00 Piemonte 49.610 5,4% 9,1% 1,78% 0,09 Puglia 32.153 6,0% 5,9% 1,40% 0,08 Sardegna 12.462 6,1% 2,3% 1,22% 0,07 Sicilia 34.234 4,5% 6,3% 1,08% 0,04 Toscana 37.681 6,1% 6,9% 1,78% 0,10 Umbria 6.741 -1,3% 1,2% 1,35% -0,02 Valle d'Aosta 1.670 1,7% 0,3% 1,24% 0,01 Veneto 49.509 5,2% 9,1% 1,89% 0,09 ITALIA 542.480 4,9% 100,0% 1,59% 0,07

Città NTN

2017 Var. NTN

2016/2017 Quota NTN IMI

2017 Differenza

IMI 2016/17 Roma 31.131 3,0% 32,0% 2,18% 0,06 Milano 23.707 8,1% 24,3% 2,98% 0,22 Torino 12.940 4,9% 13,3% 2,58% 0,12 Napoli 7.153 7,4% 7,3% 1,64% 0,11 Genova 6.838 3,3% 7,0% 2,09% 0,07 Palermo 5.109 7,9% 5,2% 1,58% 0,11 Bologna 5.326 -3,3% 5,5% 2,37% -0,09 Firenze 5.163 7,8% 5,3% 2,53% 0,18 TOTALE 97.366 4,9% 100% 2,29% 0,10 Resto

provincia NTN

2017 Var. NTN

2016/2017 Quota NTN IMI

2017 Differenza

IMI 2016/17 Roma 14.316 3,2% 15,3% 1,81% 0,05 Milano 32.603 5,2% 34,9% 2,43% 0,12 Torino 15.752 3,7% 16,9% 1,88% 0,06 Napoli 11.030 9,5% 11,8% 1,19% 0,10 Genova 3.400 10,2% 3,6% 1,49% 0,13 Palermo 3.623 0,5% 3,9% 0,90% 0,00 Bologna 6.772 1,2% 7,2% 1,98% 0,02 Firenze 5.917 3,2% 6,3% 1,88% 0,05 TOTALE 93.412 4,7% 100% 1,80% 0,08