Ciò può accadere quando l'indirizzo email newsletter@nuovofiscooggi.it e/o la formulazione della newsletter (nel nuovo formato) viene erroneamente confuso con "phishing" ("spillaggio (di dati sensibili)", in italiano), cioè quel fenomeno riconducibile all'invio di email false utilizzate in genere per carpire dati sensibili (ad es., numeri di carte di credito).Poichè in questo caso il mittente è certo e la formulazione della newsletter è corretta, è l'algoritmo di identificazione del phishing che è in errore. La soluzione è impostare l'indirizzo email newsletter@nuovofiscooggi.it come mittente attendibile nel client di posta utilizzato (ad es., Microsoft Outlook).