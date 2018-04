Il problema è da ricondurre all'errato riconoscimento della newsletter come spam. Ciò avviene per particolari algoritmi che sono eseguiti sui server di gestione della posta del destinatario che individuano, appunto erroneamente, la newsletter come "contenuto indesiderato".

Per risolvere occorre accedere all'apposità cartella di spam, individuare la newsletter e selezionarla in modo da scegliere dal menu contestuale la voce "mittente attendibile".