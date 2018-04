I più letti

Giurisprudenza

Zfu sisma Centro Italia: da oggi

richieste per l’esonero contributivo

Devono essere presentate esclusivamente in via telematica dai titolari di imprese individuali o familiari in possesso dei requisiti previsti. C’è tempo fino al prossimo 20 aprile

siano localizzate nei Comuni indicati negli Allegati 1 e 2, Dl 189/2016 (rispettivamente “Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016” ed “Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016”) a condizione che non abbiano già ottenuto le agevolazioni connesse alla Zfu ovvero intendano integrare l’agevolazione già ottenuta, alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018

siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese

siano state costituite entro il 31 dicembre 2015

svolgano l’attività nella sede o nell’unità locale ubicata all’interno del territorio dei Comuni interessati

si trovino nel pieno e libero esercizio dei diritti civili

non sono in liquidazione volontaria e non sono assoggettati a procedure concorsuali

hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo che decorre dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015 (per “fatturato” si intende l’ammontare complessivo dei ricavi).