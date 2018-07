I più letti

Normativa e prassi

Agevolazioni sisma Centro Italia:

convertito in legge il Dl 55/2018

Diventa definitiva la proroga dei termini per la ripresa dei versamenti di imposte, contributi e canone tv prevista a favore delle popolazioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

i contribuenti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, versano i tributi sospesi (senza applicazione di sanzioni e interessi), entro il 16 gennaio 2019 (il termine precedentemente previsto era il 31 maggio 2018); a decorrere dalla stessa data, è possibile anche pagare a rate mensili di pari importo, fino a un massimo di 60 (invece delle 24 previste dalla disciplina previgente). In caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate (o dell’unica rata) gli importi scaduti e non versati (nonché sanzioni e interessi) sono iscritti a ruolo e la relativa cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione; il contribuente può evitare l’iscrizione a ruolo avvalendosi del ravvedimento operoso, e beneficiando, quindi, della riduzione delle sanzioni (modifiche al comma 11, articolo 48, Dl 189/2016)

dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, versano i tributi sospesi (senza applicazione di sanzioni e interessi), entro il (il termine precedentemente previsto era il 31 maggio 2018); a decorrere dalla stessa data, è possibile anche pagare a rate mensili di pari importo, fino a un massimo di (invece delle 24 previste dalla disciplina previgente). In caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate (o dell’unica rata) gli importi scaduti e non versati (nonché sanzioni e interessi) sono iscritti a ruolo e la relativa cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione; il contribuente può evitare l’iscrizione a ruolo avvalendosi del ravvedimento operoso, e beneficiando, quindi, della riduzione delle sanzioni (modifiche al comma 11, articolo 48, Dl 189/2016) gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) sospesi sono effettuati entro il 31 gennaio 2019 (senza applicazione di sanzioni e interessi) anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019 (i termini precedenti erano rispettivamente 31 maggio 2018 e maggio 2018 - modifiche al comma 13, articolo 48, Dl 189/2016)

(senza applicazione di sanzioni e interessi) anche mediante rateizzazione fino a un massimo di mensili di pari importo, a decorrere dal mese di (i termini precedenti erano rispettivamente 31 maggio 2018 e maggio 2018 - modifiche al comma 13, articolo 48, Dl 189/2016) in entrambi i casi indicati nei punti precedenti, con riferimento al versamento degli importi sospesi, su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta

si interviene anche sui termini per l’adozione delle ordinanze di sgombero e per la dichiarazione di distruzione o inagibilità previsti dalla norma che sancisce l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati ubicati nelle zone terremotate; in particolare, si stabilisce che per l’applicazione dell’agevolazione fiscale le ordinanze di sgombero o la dichiarazione di distruzione/inagibilità devono essere adottate entro il 31 dicembre 2018 (anziché entro il 30 giugno 2017 come previsto in precedenza); inoltre, il termine entro cui il contribuente può dichiarare la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato al Comune viene posticipato al 31 dicembre 2018 (quello precedente era il 30 giugno 2017 - modifiche al comma 16, articolo 48, Dl 189/2016)

i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito dell’Inps riprendono a decorrere dal 1 ° gennaio 2019 (anziché dal 1° giugno 2018); dalla stessa data riprendono anche le attività esecutive degli agenti della riscossione e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, compresi gli enti locali (modifiche all’articolo 11, comma 2, Dl 8/2017)

(anziché dal 1° giugno 2018); dalla stessa data riprendono anche le attività esecutive degli agenti della riscossione e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, compresi gli enti locali (modifiche all’articolo 11, comma 2, Dl 8/2017) il pagamento del canone tv è sospeso fino al 31 dicembre 2020; il versamento delle somme sospese avviene (senza applicazione di sanzioni e interessi) in un’unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 1º gennaio 2021. L’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate (o dell’unica rata), comporta l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati (nonché di sanzioni e interessi) e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione. È possibile evitare l’iscrizione a ruolo avvalendosi del ravvedimento operoso. Infine, viene affidato a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità di rimborso delle somme eventualmente già versate tra il 1° gennaio e il 29 maggio 2018 (data di entrata in vigore del Dl 55/2018).