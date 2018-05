I più letti

Normativa e prassi

Definite le regole e le modalità operative che consentono l’applicazione della nuova funzionalità (valida da quest’anno) relativa alle spese sanitarie e a quelle veterinarie

Definite, con ildel ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri) le specifiche tecniche e le modalità operative del Sistema tessera sanitaria (Sistema Ts) per consentire ladellesul sito dell’Agenzia delle entrate (anche con riferimento alle spese sostenute per i familiari a carico e ai relativi rimborsi), nonché lada parte del cittadino dei dati delle proprieIn sintesi, il Dm, ricevuto il benestare del Garante della privacy, fornisce gli strumenti operativi per mettere in pratica la nuova funzionalità prevista daldel direttore dell’Agenzia delle entrate dello scorso 9 aprile, che consente ai contribuenti di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie, nell’ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi (vedi “”). Si tratta di un’opportunità introdotta a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2017 e, quindi, usufruibile già da quest’anno, per la redazione dei modelli 730 e Redditi 2018.Attraverso la compilazione agevolata il contribuente, dopo aver visualizzato i dati di dettaglio degli oneri comunicati dai soggetti terzi (utilizzati o non utilizzati per la predisposizione della precompilata), può correggerli attraverso la loro modifica, integrazione o cancellazione.In definitiva, il provvedimento del 27 aprile aggiorna le regole tecnico-operative già stabilite dal precedente(Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata), adeguandole al nuovo servizio.In base alle nuove modalità tecniche definite con il decreto in esame (Allegato B), il Sistema Ts, a fronte dell’attivazione della compilazione agevolata, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate le seguenti funzionalità, che consentono di:A sua volta, l’Agenzia delle entrate, soltanto in relazione ai contribuenti che utilizzano il servizio di compilazione agevolata, dalla data in cui la dichiarazione può essere accettata, modificata o integrata (e, quindi, per il 2018, dallo scorso 2 maggio), mette a disposizione del Sistema tessera sanitaria:Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria (, comma 3-bis, Dlgs 175/2014).Il cittadino, dal 1° gennaio dell’anno di riferimento della spesa al 31 gennaio dell’anno successivo può segnalare eventuali errori riscontrati nei documenti fiscali tramite le funzionalità fornite dal Sistema Ts. Quest’ultimo, a sua volta, trasmetterà la segnalazione al soggetto che ha trasmesso il documento per procedere con la correzione.