I più letti

Normativa e prassi

Zona franca sisma Centro Italia:

le nuove richieste dal 12 marzo

Le imprese e i lavoratori autonomi interessati devono trasmetterle in via telematica attraverso la procedura informatica disponibile nell'apposita sezione del sito del Mise

esenzione dalle imposte sui redditi

esenzione dall'Irap

esenzione dall'imposta municipale propria

esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

le agevolazioni spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, indicati nell' Allegato 2 al Dl 189/2016, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (articolo 1, comma 745 )

a favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari, che hanno subito, a seguito del terremoto, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica (articolo 1, comma 746 ).

imprese, di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive

titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

le imprese devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e costituite entro il 28 febbraio 2016 (rileva la data di costituzione come risultante dal certificato camerale); i titolari di reddito di lavoro autonomo devono aver presentato, alla data del 28 febbraio 2016, la dichiarazione di inizio attività ( ex articolo 35 , Dpr 633/1972)

Per le imprese, la sede principale o l'unità locale dove è svolta l'attività, così come l'avvenuto avvio dell'attività, devono risultare dal certificato camerale. Per i titolari di reddito di lavoro autonomo, la sede principale o l'unità locale dove è svolta l'attività deve risultare dalla dichiarazione di inizio attività

gli istanti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili e non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali

le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo devono avere subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo che decorre dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo del precedente anno (1° novembre 2015 - 28 febbraio 2016). Per "fatturato" si intende l'ammontare complessivo dei ricavi.

non abbiano già ottenuto le agevolazioni connesse alla Zfu

ovvero

intendano integrare l'agevolazione già ottenuta, alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018.

regolare iscrizione nel Registro delle imprese e costituzione avvenuta entro il 31 dicembre 2015 (rileva la data di iscrizione al Registro delle imprese come risultante dal certificato camerale)

svolgimento dell'attività nella sede o nell'unità locale ubicata all'interno del territorio dei Comuni interessati (la sede principale o l'unità locale dove è svolta l'attività, così come l'avvenuto avvio dell'attività nella sede o unità locale, devono risultare dal certificato camerale)

pieno e libero esercizio dei diritti civili

non essere in liquidazione volontaria o assoggettati a procedure concorsuali

avere subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo che decorre dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015 (per "fatturato" si intende l'ammontare complessivo dei ricavi).

100mila euro, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi

15mila euro, nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo.

prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (Cns)

è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale, ovvero ai lavoratori autonomi per il solo esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

le istanze relative alle agevolazioni indicate dall'articolo 1, comma 745, possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 12 marzo 2018 e fino alle ore 12:00 del 27 marzo 2018, utilizzando il modulo contenuto nell'Allegato 1 alla circolare

le istanze relative alle agevolazioni indicate dall'articolo 1, comma 746, possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 4 aprile 2018 e fino alle ore 12:00 del 20 aprile 2018, utilizzando il modulo contenuto nell'Allegato 2 alla circolare.